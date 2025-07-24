Özlem Becerek, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

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Milli atlet Özlem Becerek, Almanya'daki FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda disk atmada 61.15 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı. Türkiye, bu oyunlarda toplamda 4. altın madalyasını elde etti.

Milli atlet Özlem Becerek, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) disk atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrindeki oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Özlem Becerek, atletizm disk atmada 61.15 metrelik derecesiyle birinci olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Türkiye oyunlarda, toplamda 4. altın madalyasını kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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