Özlem Becerek, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'ye Altın Madalya Kazandırdı

Özlem Becerek, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'ye Altın Madalya Kazandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Aydın'dan katılan 12 sporcu, toplamda 9 madalya kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Becerek, disk atma branşında Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçti.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Aydın'dan katılan 12 sporcu, başarıyla dikkat çekerken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Becerek ise şampiyonada disk atma branşında Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçti.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada üniversite öğrencisi 12 sporcu da Aydın'ı temsil etti. Sporcular, kıyasıya mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan şampiyonada performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerken, farkı branşlarda 3 madalyanın sahibi oldular. 46 ülkeden sporcuların yer aldığı disk atma yarışmasında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Becerek, 61.15 metrelik atışıyla sezonun en iyi derecesini gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarısıyla Becerek, yalnızca şampiyonluğa ulaşmakla kalmayıp, Türkiye'nin Dünya Üniversite Yaz Oyunları tarihinde disk atma branşında kazandığı ilk altın madalyayı da kazanarak tarihe geçti.

Erkekler 800 metre yarışında mücadele eden Mehmet Çelik de, 64 sporcu arasında elde ettiği derecesiyle dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Aynı organizasyonda 1500 metre branşında da yarışan Çelik, 72 sporcu arasında dünya dördüncüsü olma başarısı gösterdi. 4 400 metre bayrak yarışında yarışan Kubilay Encü ise 43 ülke arasında elde ettiği üçüncülükle bronz madalya aldı.

Türkiye'ye toplamda 9 madalya kazandıran milli takımın 3 madalyası ise Aydın'da eğitim gören üniversite öğrencileri tarafından elde edildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun verilerine göre, en fazla madalya kazanan üniversiteler arasında yer alan Aydın'ın üniversitesi, uluslararası düzeydeki başarısını korudu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında

İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltına alındı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı

Beykoz'daki yangın sonrası valilik hepsinin satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

7 gündür süren yangın şehir merkezine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var

Günlerdir süren yangın kabusunun ardındaki iki korkunç sebep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

550 milyonluk operasyon! 5 villa, 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.