Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu'nda Yeniden Başkan Seçildi

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun (TYF) 6'ncı Olağan ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Özlem Akdurak, Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Aydın Yurdum başkanlık için yarıştı.

Denetim kurulu raporlarının ibra edildiği TYF 6'ncı Olağan ve 7'nci Mali Genel Kurulu'na 300 delegeden 270'i katıldı. 3 adayın başkanlık için yarıştığı seçimde 118 oy alan Özlem Akdurak, 4 yıllığına Türkiye Yelken Federasyonu'nda tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurulda 1 oy geçersiz sayılırken, Burhanettin Hacicaferoğlu 109, diğer aday Aydın Yurdum ise 42 oyda kaldı.

Türkiye Yelken Federasyonu'nda tekrar başkan seçilen Özlem Akdurak'ın yönetiminde şu isimler yer aldı:

"Ahmet Hakan Yenigün, Ekrem Yemlihaoğlu, Hasan Durhat, Melih Dilikoğlu, Murat Şener, Mustafa Hertem, Oğuz Akif Sezer, Serdar Özkaleli, Şenkay Öztüzün ve Ayşe Meliha Canpolat."