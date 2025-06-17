Özel Sporcuların Avrupa Şampiyonası'na Üst Üste Galibiyetle Başlangıcı

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Down Futsal Milli Takımı'nın ABD'yi 12-1 ve Down Basketbol Milli Takımı'nın Macaristan'ı 12-3 yenerek Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladığını duyurdu.

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti.

Down Basketbol Milli Takımı da şampiyonadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla mağlup etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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