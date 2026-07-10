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Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 12 madalya kazandı

Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 12 madalya kazandı
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Milli özel sporcular, Polonya'daki 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın beşinci gününde 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 49'a yükseldi.

Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın beşinci gününde 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda para yüzmede Bilge Kağan Yılgın (800 metre serbest), para masa tenisinde ise Lara Samsunlu (otizm kadınlar ferdi) ile Medine Karakurt (mental kadınlar ferdi) altın madalya elde etti.

Gümüş madalya kazanan sporcular ise para yüzmede Mental Karma 4x100 metre serbest bayrak takımı ile Ada Zehra Anlatıcı (200 metre kurbağalama), para atletizmde Ezo Çaylak (800 metre) ve Elif Bayar (200 metre), para masa tenisinde ise Melike Eylül Kırsakal (mental kadınlar ferdi) oldu.

Para yüzmede Eymen Özdemir (800 metre serbest), Seçil Açıkgöz (100 metre kelebek) ve Doruk Davran, Ali Şiroğlu, Mert Aslan ile Hikmet Cem Sezgin'den oluşan Otizm Erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı ile para masa tenisinde Burak Burç (mental erkekler ferdi) bronz madalya aldı.

Türkiye, beşinci günün ardından organizasyondaki toplam madalya sayısını 49'a yükseltti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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