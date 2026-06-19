Milli özel sporcular, SU-DS Dünya Şampiyonası'nı 28'i altın 50 madalya ile tamamladı

Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nı 28 altın, 4 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 50 madalyayla tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonada ay-yıldızlı özel sporcular atletizm, masa tenisi, tenis ve cimnastik branşlarında mücadele etti.

Milli özel sporcular atletizmde 13 altın, 4 gümüş ve 5 bronz, cimnastikte 12 altın, masa tenisinde 13 bronz ve teniste 3 altın madalya toplam 50 madalya kazanma başarısı gösterdi.