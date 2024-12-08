Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aksu ilçesindeki Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda gerçekleştiren şampiyonada 57 ilden 250 sporcu, derece elde etmek için mücadele verdi.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine, özel sporcu Ebru Acer'in Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanmasının ardından masa tenisine ilginin arttığını belirtti.

"Her engellinin yapabileceği bir spor var." sloganıyla çalıştıklarını söyleyen Aydın, "İmkan verildiği zaman bütün engelleri aşabiliriz. Buradaki sporcuların diğer çocuklardan hiçbir farkı yok, yeter ki imkan verilsin. Şampiyonayı otizm, mental ve down olarak 3 branşta yapıyoruz. Hepsinin birincileri inşallah daha sonra milli takımlarımıza seçilecek. Milli takıma seçilen çocuklar inşallah Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı dalgalandıracak." dedi.

Aydın, Türkiye'de son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve duyarlılığıyla engelli bireylerin evlerinden çıkmaya başladığını ve spor branşlarına yöneldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından özel sporcuların şampiyonada yer aldığını vurgulayan Aydın, "Engeli sporla yaşıyoruz. Sporla ailelerin de motive olduğunu görüyoruz. Şampiyonadaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Organizasyon, yarın sona erecek.