Özel Sporcular, Tayland'da 11 Madalya Kazandı

Özel Sporcular Otizm ve Mental Yüzme Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcuların, başkent Bangkok'ta düzenlenen Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'ndaki madalya mücadelesi devam ediyor.

Şampiyonanın beşinci günü itibarıyla milli yüzücülerden Bilge Kağan Yılgın, otizm büyükler 800 ve 1500 metre serbest kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Bilge Kağan Yılgın, otizm gençler 400 metre serbestte altın, 200 metre serbestte ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ulaş Yılmazoğlu da mental gençler 200 metre karışık ve 1500 metre serbestte gümüş, 400 metre serbest ve 400 metre karışıkta bronz madalya elde etti.

Korcan Bulut Özdemir ise mental gençler 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Zeynep Duru Çifçi de mental gençler 50 metre kelebekte bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyona, 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.