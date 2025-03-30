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Özel Sporcular Kayak Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Fransa'ya Gitti

Özel Sporcular Kayak Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Fransa'ya Gitti
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, milli sporcuların Fransa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktığını açıkladı. Sporcular, yoğun antrenmanlar sonucu ülkemizi temsil etmek için hazır durumda.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Fransa'ya gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Aylar süren yoğun antrenmanların ardından milli sporcularımız, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazır. Milli takımımız, teknik ekip eşliğinde disiplinli ve özverili bir çalışma süreci geçirdi. Kararlılıkları ve azimleri sayesinde büyük bir performans sergilemeye hazırlanan özel sporcularımız, ülkemize madalya kazandırmak için tüm güçleriyle mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

Kafile başkanlığını Ünal Bingül, Teknik Kurul Başkanlığını Erol Karabulut yapıyor. Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek sporcuların isimleri şöyle:

"Aliye Zeynep Bingül, Muhsin Murat Bingül, Ayşe Kader Yavuz, Ali Umut Çat, Nusret Doğukan Toptaş." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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