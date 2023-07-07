Özel Sporcular Fransa'ya gitti

Özel sporcular, IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Türkiye milli takımı, 9-17 Temmuz tarihlerinde Paris'te yapılacak şampiyonada madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada Türkiye adına Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Eda Yıldırım ve Ebrar Keskin yarışacak.

Özel sporcular, IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 9-17 Temmuz tarihlerinde başkent Paris'te gerçekleştirilecek IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye adına Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Eda Yıldırım ve Ebrar Keskin yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık, hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota veya kotalar kazanmak. Sporcularımıza ve antrenörlerimize güveniyorum, dualarımız ve desteklerimiz onların yanında olacak." ifadelerini kullandı.