Özel raketlerin turnuvasını dostluk kazandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Türkiye şampiyonasına gidecek masa tenisi sporcularının belirleneceği turnuva yapıldı. Heyecanlı ve güzel anlara sahne olan turnuvada dostluk kazandı.

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil edecek masa tenisçilerinin belirlendiği turnuva, Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlendi. Düzce'deki özel eğitim kurumlarında masa tenisi oynayan sporcuların katıldığı turnuvada, 3 kulüpten toplam 20 özel sporcu yer aldı. Turnuvada şampiyon olmak için birbirleriyle yarışan özel sporcuların maçlara adapte olması zaman zaman zorlaşınca devreye öğretmenleri girdi. Özel sporcuların öğretmenleri sporcuları motive edebilmek için hem alkışladı hem de izleyicilerden sporcuları kutlamaları için yardım aldı.

Turnuva hakkında bilgiler veren Düzce Masa Tenisi İl Temsilcisi Alihan Kılıç, "İlimizde 3 kulüpten 20 özel sporcu katıldı. Mental, down sendromlu ve otizmli sporcularımızın kendi alanlarında birinci olanlar Türkiye şampiyonasına gidecek" dedi.

Turnuvaya katılan özel sporcu Alişan Taşkan, "Ben turnuvaya Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan katılıyorum. Masa tenisi oynamaya geldim. 4-5 yıldır masa tenisi oynuyorum. Kazanmak istiyorum" diye konuştu.

"Turnuvalar özel çocukların sosyalleşmesi için iyi oluyor"

Turnuvaların özel sporcular için sosyalleşmesi ve beden gelişimi için iyi bir araç olduğunu belirten Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu Beden Öğretmeni Burak Çolak, "Özel çocukların spor yapmasının zorlukları var. Akranlarına göre gelişim bozukluğu olabiliyor. Ama bizler bu çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Spor ve turnuvalar özel öğrencilerimizin hem sosyalleşmesi hem de beden gelişimleri için harika oluyor. Bu sebeple Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz. Çok güzel bir turnuva oluyor" ifadelerini kullandı.

Turnuvada başarı elde eden Ahmet Taha Aksoy, Alişan Taşkan, Fatmanur Şahin ve Ayhan Işık Türkiye şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE