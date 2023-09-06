Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları Başladı

Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları, Bayburt Üniversitesi'nde başladı. Eğitim ve oyunların ilk gününde antrenörlere eğitimler verildi ve sporcuların becerileri geliştirildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ve Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle 5-7 Eylül tarihlerinde Baberti Külliyesinde düzenlenecek olan Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunlarının ilk gün programı tamamlandı.

Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları, ülkemizin farklı illerinden 100'den fazla özel gereksinimli sporcu ve antrenörün Bayburt Üniversitesinde bir araya gelerek Bocce branşında becerilerini geliştirmesi ve özel olimpiyatlar kuralları çerçevesinde eğitim alması amacıyla ikinci kez gerçekleşiyor. Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunlarının ilk gün programı, Baberti Külliyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşen resmi törenle başladı. Törende Özel Olimpiyatlar Türkiye adına konuşan Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, "Oyun Birlikte, Hayat Birlikte" mottosuyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyerek özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla sosyal hayata karışmasını amaç edindiklerini ifade etti. Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak toplam 18 ilde üniversiteler ve yerel yönetimlerle bölge oyunları düzenlediklerini belirten Oyguç, 60'ın üzerinde bölge oyununda toplamda yaklaşık 12.000 sporcuya, 6000 gönüllüye ve 4000 antrenöre ulaştıklarını sözlerine ekledi. Oyguç, TBBDF ile Üniversitemize etkinlik paydaşlığı ve sosyal sorumluluk yaklaşımı için teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Oyguç'un ardından tören konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan TBBDF ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Mutlu Türkmen, sporu anlamlı kılan bir tema etrafında kenetlenmenin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Federasyon, Özel Olimpiyat Komitesi ve Üniversite paydaşlığında hayata geçen bu anlamlı organizasyonun ev sahipliğini yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Çünkü bu organizasyon, sporun gücüyle gerçekleştirmek istediğimiz bir sağlıklı ve sürdürülebilir toplum idealinin yaşama aktarıldığı bir emek dayanışması ve amaçlar için ortaklıktır. Bocce sporunu, sosyal rekabetin yanı sıra sosyal bir eşitleme, hayata katılma ve paylaşma amacı olarak yaygınlaştırma hedefimiz, özel vatandaşlarımızın sosyal kimliklerini güçlendirme hedefiyle bütünleşiyor. Özel bir günde, özel bir amaç için özel insanlarla birlikte olmak, sporun birleştirici gücünün nelere vesile olabileceğinin bir göstergesi. Üniversite ve Federasyon olarak sürdürülebilir refah toplumuna engel teşkil eden tüm dezavantajların giderilmesi için proje tasarlıyor ve güçlü paydaşlarla hayata geçiriyoruz. Bu organizasyonda eğitimlerini tamamlayan ve oyunlarda kendilerini gerçekleştiren tüm özel paydaşlarımız, geleceğin Türkiye'sinde kurucu roller üstlenecekler. Biliyoruz ki insan, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk duyularıyla hedefe yönlendiğinde, tüm sosyal ve koşulsal engeller bir dayanışma gücü tarafından bertaraf edilecektir. Bir spor ekolü olarak sosyal gelişim alanlarındaki tüm sorunlara çözüm arayan Üniversitemiz, disiplinlerarası çözüm pratiklerini paydaş desteğiyle hayata geçirmeye devam edecektir. Çünkü bizleri özel kılan, bireyselliğimizin sınırlarını aşan gereksinimlerimiz ve bu gereksinimlere yönelik mücadele azmimizdir. Bocce sporunda simgesel olarak temsil edilecek olan bu azme ortak olan paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor, organizasyonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Rektör Türkmen'in ardından tören konuşmasını yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ulusal düzeydeki organizasyonun etkileri ve sonuçları bakımından büyük bir toplumsal katkı olmasını takdir ederek düzenleme komitesine tebriklerini bildirdi.

Törenin son konuşması için kürsüye davet edilen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonu ve kişisel gelişimleri için düzenlenen organizasyonun toplumsal önemine vurgu yaparak Bocce disiplininin rolünden övgüyle söz etti. Organizasyon paydaşlarına teşekkür eden Vali Eldivan, Bayburt'un bir spor şehri olarak sporun ve dünyanın renklerini kucaklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Eldivan, organizasyon kuruluna ve katılımcı eğitmenler ile sporculara başarılar diledi.

Eğitim ve Oyunların ilk gün takviminde Bocce branşı antrenörlerine çeşitli eğitimler verilirken, sporcular içinse beceri geliştirme çalışmaları yapıldı. Organizasyonun ikinci gün takviminde ise beceri geliştirme çalışmaları ve özel turnuvalar gerçekleşecek. - BAYBURT