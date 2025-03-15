İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025'te 10 Madalya Kazandı

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025'te 10 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, alp disiplini ve kayaklı yürüyüş branşlarında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

İtalya'nın Torino şehrinde, 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları, bugün yapılan final yarışlarıyla sona erdi. Sestriere ve Pragelato Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen alp disiplini başlangıç seviyesi slalom ve kayaklı yürüyüş 100m klasik final yarışlarında, Özel Olimpiyatlar Türkiye Kayak Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Alp disiplini slalom final yarışlarında, Şehriye Naz Koncalıoğlu altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Eda Nur Biçer gümüş, Berat Kömbeci ise bronz madalya ile başarılarına bir yenisini ekledi. Kayaklı yürüyüş 100m klasik teknik final yarışlarında ise Sude Cihan altın madalya kazanarak zirveye yerleşti, Batuhan Uludağ ise bronz madalya aldı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Özel sporcular, alp disiplini ve kayaklı yürüyüş branşlarında elde ettikleri madalyalarla Türkiye'yi gururlandırdı.

Alp disiplini branşında yarışan sporculardan Eda Nur Biçer, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile toplamda 3 madalya kazandı. Beyza Kirenli, 1 bronz madalya elde ederken, Berat Kömbeci 1 altın ve 1 bronz madalyayla kürsüye çıktı. Şehriye Naz Koncalıoğlu ise alp disiplini slalomda 1 altın madalya kazandı. Kayaklı yürüyüş branşında ise Sude Cihan 1 altın ve 1 gümüş madalya elde ederken, Batuhan Uludağ ise 1 bronz madalyayla yarışları tamamladı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, yarın yurda dönecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
img

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi

Tempo inanılmaz! İlk yarının sonunda gol geldi
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.