Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025'te 10 Madalya Kazandı

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

İtalya'nın Torino şehrinde, 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları, bugün yapılan final yarışlarıyla sona erdi. Sestriere ve Pragelato Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen alp disiplini başlangıç seviyesi slalom ve kayaklı yürüyüş 100m klasik final yarışlarında, Özel Olimpiyatlar Türkiye Kayak Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Alp disiplini slalom final yarışlarında, Şehriye Naz Koncalıoğlu altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Eda Nur Biçer gümüş, Berat Kömbeci ise bronz madalya ile başarılarına bir yenisini ekledi. Kayaklı yürüyüş 100m klasik teknik final yarışlarında ise Sude Cihan altın madalya kazanarak zirveye yerleşti, Batuhan Uludağ ise bronz madalya aldı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Özel sporcular, alp disiplini ve kayaklı yürüyüş branşlarında elde ettikleri madalyalarla Türkiye'yi gururlandırdı.

Alp disiplini branşında yarışan sporculardan Eda Nur Biçer, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile toplamda 3 madalya kazandı. Beyza Kirenli, 1 bronz madalya elde ederken, Berat Kömbeci 1 altın ve 1 bronz madalyayla kürsüye çıktı. Şehriye Naz Koncalıoğlu ise alp disiplini slalomda 1 altın madalya kazandı. Kayaklı yürüyüş branşında ise Sude Cihan 1 altın ve 1 gümüş madalya elde ederken, Batuhan Uludağ ise 1 bronz madalyayla yarışları tamamladı.

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