Özel kliple açıklayacak! Arda Turan kariyeri ile ilgili son kararı verdi

Türk futbol tarihinin en kariyerli futbolcularından Arda Turan, kariyerini sonlandırmaya karar verdi. 35 yaşındaki futbolcunun yakın bir zamanda kendisi için hazırlanan özel bir kliple futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklaması bekleniyor.

Galatasaray altyapısından yetişen ve Barcelona ile Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giyen Arda Turan için yolun sonu geldi.

KARİYERİNE NOKTA KOYUYOR

Son olarak Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarla sözleşme yenilemeyen 35 yaşındaki futbolcu, kariyerine nokta koymaya karar verdi. Milli futbolcunun bu kararı kendisi için hazırlanan özel bir kliple açıklayacağı belirtildi.

ATLETICO MADRID FORMASI İLE TARİH YAZDI

Arda Turan altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan 2011 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Milli futbolcu burada La Liga şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve Süper Kupa kazandı.Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olan Arda Turan, Katalan devinin formasıyla 55 maça çıktı ve 15 gol-10 asistlik performans gösterdi.

100 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na damga vuran A Milli Takım'ın en önemli parçalarından biri olan Arda Turan, milli formayla 100 maça çıktı. 35 yaşındaki futbolcu Ay-Yıldızlı forma altında 17 gol atma başarısı gösterdi.