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Özel Harekat polisi Gülle, Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Özel Harekat polisi Gülle, Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat polisi Muhammet Süleyman Gülle'nin Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu duyurdu. Gülle, 6-15 Kasım'da Kuzey Makedonya'da ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak Türk polisini temsil etti.

Polis memuru Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncüsü oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Harekat Başkanlığımızda görev yapan Polis Memurumuz Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenen "Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası"nda Avrupa üçüncüsü olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Ülkemizi ve Türk Polis Teşkilatımızı uluslararası platformda gururla temsil eden kahraman mesai arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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