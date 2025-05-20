Özcan Bal, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Özcan Bal, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Mahalle Muhtarı ve Aksaray Gençlikspor Başkanı Özcan Bal, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Bal, gençlerin spor yapma şartlarının iyileştirilmesi ve amatör kulüplerin sesinin daha gür çıkması gerektiğini vurguladı.

Aksaray Mahalle Muhtarı ve Aksaray Gençlik spor Başkanı Özcan Bal, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun seçimli 17. Olağan Genel Kurulu, 3 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Aksaray Mahalle Muhtarı ve Aksaray Gençlik spor Başkanı Özcan düzenlediği basın toplantısı ile başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Kültür Park'ta düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Bal, amatör kulüplerin sesinin daha gür çıkmasını istediğin ifade etti.

Başkanlık kararı hakkında değerlendirmeler yapan Bal, "Sahada mücadele etmiş bir kardeşiniz olarak sahadayım. Sporun içinden gelen, sahanın tozunu yutmuş bir nefer olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'na aday olduğumu gururla açıklıyorum. Ben bu yola makam sevdasıyla değil, gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi kulüplerimizin yükünü hafifletmek için yürüyorum. ASKF gençlerin birleşme yeri olması gerekirken maalesef bu birliktelik sağlanamadı. Biz gücümüzü koltuklardan değil, sahalardan alıyoruz. Bizim referansımız ayakkabısı yırtık çocukların hayalleridir. Bizim referansımız çocukların duasındadır. Artık ASKF yönetimi protokolde yer alan değil, kulüplerin hakkını savunmak için değişmelidir. ASKF başkanları maçları gidip bir gözlemci gibi izleyen olmamalıdır. Şehirde gençliğin yaşadığı sıkıntıları her fırsatta gündeme getirmelidirler. İki büyük deprem sonrası şehrimizde bir fırsat oluşturamadığımıza hepimiz şahit olduk. Ben o süreçte Aksaray mahalle muhtarı olarak mahallemize spor salonu kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Kulüplerimize nasıl katkı sağlayabiliriz ben bunu biliyorum ve mücadele etmeye hazırım. Şehrin gençliği adına mücadele etmeye talibim. Adayım çünkü sizlerin desteğiyle amatör sporda yeni bir sayfa açacağımızı biliyorum. Kulüplerimizin yaşadığı maddi sıkıntıları bire bir gözlemledim. Kulüplerimizin sesi daha gür çıksın istiyorum. Ben değil biz olursak başarırız. Elazığ'da spora gönül vermiş isimlerle yol yürümeye hazırım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
İşte yarı fiyatına ihaleyle konut almanın ayrıntıları

İşte yarı fiyatına satışa çıkan konutlar
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

Trump'tan Biden'a kanser teşhisi konulmasına olay yorum
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Görüşmeler başladı! Efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.