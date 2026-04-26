Özbeyli Bandırmaspor: 1-1
Salih TEKİN / ERZURUM STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Kürşathan Akın, Mehmet ŞengülERZURUMSPOR FK: Erkan Anapa - Mustafa Yumlu, Amar, Baiye, Orhan Ovacıklı, Cengizhan Bayrak (Dk. 84 Ali Ülgen), Grociata, Benhur Keser (Dk. 61 Murat Cem), Rodriguez (Dk.
Salih TEKİN / ERZURUM
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül
ERZURUMSPOR FK: Erkan Anapa - Mustafa Yumlu, Amar, Baiye, Orhan Ovacıklı, Cengizhan Bayrak (Dk. 84 Ali Ülgen), Grociata, Benhur Keser (Dk. 61 Murat Cem), Rodriguez (Dk. 61 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Eren Tozlu), Sylla (Dk. 84 Hüsamettin Yener)
ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR: Arda Özçimen - Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerim Alıcı, Mulumba, Mücahit Albayrak, Amaral (Dk. 66 Muhammed Gümüşkaya), Emirhan Acar (Dk. 81 Enes Çinemre), Badji (Dk. 81 Yusuf Can), Mamadou Fall (Dk. 86 Yasin Midilliç)
GOLLER: Dk. 83 Atınç Nukan (Özbeyli Bandırmaspor), Dk. 90+3 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Benhur Keser (Erzurumspor FK), Atınç Nukan (Bandırmaspor)
1'inci Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK, 37'nci haftada karşılaştığı Özbeyli Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Misafir ekip, çocuklarıyla sahaya çıkan şampiyon Erzurumspor'un oyuncularını koridor oluşturarak alkışladı.
11'inci dakikada korner çizgisine kadar inen Sylla'nın ortasına Benhur Keser'in kafa şutunda top, direğin dibinden dışarı gitti.
21'inci dakikada Sylla, orta sahadan çalımlarla getirdiği topu Mustafa Fettahoğlu'na çıkardı. Ceza alanına giren Mustafa Fettahoğlu'nun penaltı noktasına yakın bir yerden vurduğu şutta top üstten auta gitti.
30'uncu dakikada ceza alanında Benhur Keser'e yapılan müdahaleye hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırdığını gören Tonusluoğlu, penaltı kararını iptal etti.
39'uncu dakikada sağ kanattan atak yapan Bandırmaspor'da ceza alanına ortalanan topu Mücahit Albayrak kafasıyla penaltı noktasına indirdi. Bandırma forvetinden önce Baiye topu kornere gönderdi.
45'inci dakikada Mamadou Badji'nin şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52'nci dakikada Sylla'nın uzun pasında ceza alanındaki Rodriguez topa istediği gibi vuramadı.
57'nci dakikada Badji'nin pasıyla ceza alanına giren Mamadou Fall'ın şutunda top ağlara gitti. Hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
64'üncü dakikada ceza alanı içindeki Mustafa Fettahoğlu'nun şutunda top kaleciden döndü.
64'üncü dakikada Grociata'nın ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top kaleciden döndü. Sylla'nın şutunu kaleci Arda Özçimen çıkardı.
68'inci dakikada defansın arkasına atılan topa koşan Fernando'nun sert şutu auta çıktı.
76'ncı dakikada Emirhan Acar'ın ceza alanı önündeki sert şutunu Erkan Anapa yumruklayarak uzaklaştırdı.
83'üncü dakikada Hikmet Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Atınç Nukan, topu ağlara gönderdi: 0-1
90+3'üncü dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Eren Tozlu, maçta skoru belirleyen golünü attı: 1-1
Maç, 1-1 sona erdi.