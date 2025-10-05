Özbelsan Sivasspor ve Serikspor Golsüz Beraberlik Aldı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Serikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Enes Biroğlu
Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 81 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Charisis), Ethemi, Kimpioka (Dk. 65 Aly Malle), Bekir Turaç Böke
Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Emrecan Terzi (Dk. 66 Şeref Özcan), Sadygov (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), Burak Asan, Amaral (Dk. 66 Erhan Çelenk), Berkovskiy (Dk. 78 Yuran), Selim Dilli (Dk. 78 Şahverdi Çetin)
Sarı kartlar: Dk.44 Sadygov, Dk. 54 (Serikspor), Dk. 67 Bekir Turaç Böke, Dk. 78 Charisis, Dk. 90+2 Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor )
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Serikspor ile golsüz berabere kaldı.