Özbelsan Sivasspor ve Serik Spor Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Özbelsan Sivasspor ve Serik Spor Golsüz Beraberlikle Ayrıldı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Özbelsan Sivasspor, evinde Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada birçok fırsat değerlendirilse de takımlar gol atmayı başaramadı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Serik Spor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Gostuk'un ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Berkovskiiy'in şutunda Ali Şaşal topu çeldi.

49. dakikada Gökhan Altıparmak'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Ethemi'nin penaltı noktasından sert şutunda kaleci İbrahim topu çeldi.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Enes Biroğlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Aaron Appindangoye, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Charisis dk. 46), Mert Çelik, Kimpioka (Aly Malle dk. 65), Valon Ethemi, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Avramovski dk. 82)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Aly Malle, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Ahmet Abdullah Çakmak, Mehmet Feyzi Yıldırım, Çağlayan Menderes

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Serik Spor: İbrahim Demir, Serkan Terzi (Şeref Özcan dk. 66), Martynov, Berkovskiy (Şahverdi Çetin dk. 78), Sadygov (Gökhan Altıparmak dk. 46), Reis Amaral (Şeref Özcan dk. 66), Selim Dilli (Artem Yuran dk. 78), Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan

Yedekler: Erten Ersu, Sertan Taşkın, Gökhan Karadeniz, Kerem Şen, Batuhan İşçiler, Burak Asan

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Sarı kartlar: Bekir Turaç Böke, Charisis, Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor) Sadygov, Berkovskiy, Sergey Yuran (Serik Spor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
