Özbelsan Sivasspor, Van Spor'a Doğru Yola Çıktı

Trendyol 1. Lig'de Van Spor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, müsabaka için Van'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Van'a gitti. Kırmızı-beyazlı takım yarın Van'da son çalışmasını yaparak kampa girecek. - SİVAS