Özbelsan Sivasspor, Van Spor'a Doğru Yola Çıktı

Özbelsan Sivasspor, Van Spor'a Doğru Yola Çıktı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, Van Spor ile oynayacağı maç için Van'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'de Van Spor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, müsabaka için Van'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Van'a gitti. Kırmızı-beyazlı takım yarın Van'da son çalışmasını yaparak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
