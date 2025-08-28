Özbelsan Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Ethemi, Asbaşkan Ahmet Fatih Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, KF Adriatiku, FK Kuksi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçtiğimiz sezon ise Iğdır FK'da oynadı.

Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi. - SİVAS