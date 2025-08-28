Özbelsan Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaştı

Özbelsan Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile sözleşme imzaladı. Ethemi, kariyerine Renova altyapısında başladıktan sonra birçok kulüpte oynadı ve Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Ethemi, Asbaşkan Ahmet Fatih Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, KF Adriatiku, FK Kuksi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçtiğimiz sezon ise Iğdır FK'da oynadı.

Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Yatırımcılara jet uyarı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.