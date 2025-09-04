Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başlayarak koordinasyon ve top koruma çalışmalarıyla devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve top koruma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
