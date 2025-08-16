Özbelsan Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların moralleri yüksek.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalar ile idmanı tamamladı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Diğer yandan, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, antrenmanı Sivasspor yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Kantar, idman sonrası futbolculara baklava ikram ederek Sipay Bodrum FK karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
