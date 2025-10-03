Haberler

Özbelsan Sivasspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'de 5 Ekim Pazar günü Serikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları yaparak maça odaklandı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında Serikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Serikspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
