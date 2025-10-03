Özbelsan Sivasspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında Serikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Serikspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS