Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında yarın sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Yeni transfer Daniel Avramovski de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Çalışmayı Başkan Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS