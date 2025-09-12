Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında yarın Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Yeni transfer Daniel Avramovski, ilk antrenmanına katıldı. Maç, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında yarın sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Yeni transfer Daniel Avramovski de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Çalışmayı Başkan Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS