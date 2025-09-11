Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarla karşılaşma hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yeni transfer Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanı taktiksel maçla noktaladı.

Yeni transfer Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer arasındaki mücadele, cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
