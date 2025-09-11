Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Sarıyer'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanı taktiksel maçla noktaladı.

Yeni transfer Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer arasındaki mücadele, cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS