Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Futbolcular, fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar yapıyor.

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, günün ilk antrenmanını yaparak mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, iki grup halinde fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takım, akşam sahada yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

