Sivasspor'da, Sakaryaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı