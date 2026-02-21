Haberler

Sivasspor'da, Sakaryaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da, Sakaryaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor ile mücadele için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve taktik oyunla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Tur aracı buzun altına düştü! Feci şekilde can verdiler

Buzlara gömüldüler, feci şekilde can verdiler
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam