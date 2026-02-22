Haberler

Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak antrenmanlarını bitirdi. Maç yarın saat 13.30'da oynanacak.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma idmanı yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşılaşması, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

