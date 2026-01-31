Haberler

Sivasspor, Pendikspor maçına hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında ATKO Grup Pendikspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki idmanda takım, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde, kulüp tesislerindeki idmanda kırmızı-beyazlı ekip, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı.

Sivas temsilcisi, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
