Özbelsan Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas

çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.