Sivasspor, Pendikspor maçına hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürdü. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki çalışma, ısınma hareketleri ile başlayıp, pas ve top koruma çalışmalarıyla devam etti.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik oyun ile tamamladı.
Sivas ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor