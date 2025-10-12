Özbelsan Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlık Yapıyor
Trendyol 1. Lig'de 19 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını sağanak yağmur altında sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, ısınma hareketlerinin ardından atletik koşu ve çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün sağanak yağış altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor