Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı. Çorum FK maçında oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, 16 Aralık Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, 20 Aralık Cumartesi saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS