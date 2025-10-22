Özbelsan Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma yapan Yiğidolar, taktiksel oyunla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Hatayspor, cuma günü saat 20.00'de, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS