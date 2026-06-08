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Sivasspor'da gözler yeniden genel kurula çevrildi

Sivasspor'da gözler yeniden genel kurula çevrildi
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Özbelsan Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın devamı, 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak. İlk kongrede başkan adayı çıkmamıştı.

Özbelsan Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın devamı 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, genel kurulun kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak tüm üyeler toplantıya davet edildi. Açıklamada, "Özbelsan Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın devamı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan genel kurul toplantısına tüm üyelerimizin katılımını önemle rica eder, bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ilk yapılan kongrede ise kulübe başkan adayı çıkmamıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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