Sivasspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Takım antrenmanı, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmaları ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
