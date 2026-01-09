Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı ve pas, top koruma çalışmaları ile devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmaları ile tamamladı.
Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor