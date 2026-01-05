Özbelsan Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor