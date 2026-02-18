Haberler

Sivasspor'dan sakat futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Sivasspor'dan sakat futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, kaptanı Uğur Çiftçi ve genç oyuncu Eymen Yurdcu'nun sakatlık durumları hakkında bilgi verdi. Çiftçi'nin alt adalesinde yırtık bulunduğu, Yurdcu'nun ise diz artroskopisi geçirdiği bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan takım kaptanı Uğur Çiftçi ve genç oyuncu Eymen Yurdcu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin ligde geçen hafta oynanan İmaj Altyapı Vanspor karşılaşmasında sakatlık yaşadığı anımsatılarak, "Uğur Çiftçi'ye alt adalesindeki yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisi uygulanmıştır, Eymen Yurdcu ise diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Futbolcularımızın tedavileri sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, en kısa sürede aramıza dönmeleri beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA " / " + Serhat Zafer -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi