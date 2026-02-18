Sivasspor'dan sakat futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan takım kaptanı Uğur Çiftçi ve genç oyuncu Eymen Yurdcu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin ligde geçen hafta oynanan İmaj Altyapı Vanspor karşılaşmasında sakatlık yaşadığı anımsatılarak, "Uğur Çiftçi'ye alt adalesindeki yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisi uygulanmıştır, Eymen Yurdcu ise diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Futbolcularımızın tedavileri sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, en kısa sürede aramıza dönmeleri beklenmektedir." ifadesine yer verildi.