Özbelsan Sivasspor'dan Luan Campos Açıklaması

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, izinsiz olarak kulüp tesislerini terk eden futbolcu Luan Campos'un sosyal medya açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulüp, Campos ile arasında herhangi bir alacak olmadığını vurguladı ve hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk eden kanat oyuncusu Luan Campos'un sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Campos'un, sosyal medya aracılığıyla, iki aylık alacağının ödenmediği, bu nedenle sözleşmesini feshettiği yönündeki ifadesinin doğru olmadığı belirtildi.

Kulüp ile futbolcu arasında iddia edildiği şekilde herhangi bir ücret alacağı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca feshe ilişkin süreçte uygulanması gereken mevzuat hükümlerinin futbolcu tarafından yerine getirilmediğini önemle belirtiriz. Bu doğrultuda yapılan fesih bildirimi, hukuken geçerli ve haklı bir nedene dayanmamaktadır. Kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yetkili merciler nezdinde futbolcu hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
