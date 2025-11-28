Haberler

Özbelsan Sivasspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
