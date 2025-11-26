Özbelsan Sivasspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından pas ve top koruma çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor