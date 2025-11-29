Özbelsan Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında yarın Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmalarıyla devam eden antrenman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sivasspor, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Özbelsan Sivasspor-Boluspor karşılaşması, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.