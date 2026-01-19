Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Özbelsan Sivasspor, Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller 45. dakikada Taulant Seferi ve 66. dakikada Bekir Turaç Böke tarafından kaydedildi. Bodrum FK'den Ajeti ise 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik

Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor )

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi