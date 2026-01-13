Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Erzurumspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sipay Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

