Sivasspor'da Bandırma maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Bandırma maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan çalışma, ısınma, pas ve taktiksel oyun ile gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
