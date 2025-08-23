Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig 3. haftasında, Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak Diyarbakır'a gidecek.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, bugün Diyarbakır'a giderek kampa girecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
