Haberler

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, idmanlarında pas ve top koruma çalışmaları yaparak çift kale maç gerçekleştiriyor.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'ndeki idmanda futbolcular, pas ve top koruma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı