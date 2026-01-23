Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'ndeki idmanda futbolcular, pas ve top koruma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.