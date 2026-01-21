Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak 2026'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına antrenmanla başladı.
Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Yiğidolar, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS